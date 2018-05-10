Пучдемона могут лишить права занимать госдолжности

Министерство финансов Испании начало расследование в отношении бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона из-за непредставленной вовремя декларации об имуществе.

По закону, эту информацию экс-глава женералитета должен был предоставить в течение трех месяцев после отставки. Пучдемон был смещен с поста главы каталонского правительства решением председателя кабинета министров Испании Мариано Рахоя в конце октября прошлого года — после введения прямого правления Мадрида в Каталонии в связи с проведением незаконного референдума и провозглашением независимости региональным парламентом.

В случае нарушения закона и непредставлении декларации, политик может быть лишен права занимать выборные и государственные должности в течение четырех лет.

Согласно закону, высокопоставленные политики должны представлять декларацию об активах в начале исполнения своих полномочий и в течение трех месяцев после ухода с должности. В эту декларацию необходимо включить доходы и имущество супругов и других ближайших родственников. К декларации должно быть приложена последняя декларация об уплате подоходного налога и об уплате налога на имущество.

В настоящее время Пучдемон в Берлине дожидается решения немецкого суда по вопросу о его экстрадиции в Испанию, где ему предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств. По первому обвинению он может быть приговорен к 30 годам тюремного заключения.