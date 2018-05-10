Посол РФ в Великобритании считает, что Москва не получит консульского доступа к Скрипалям

"У меня после этой беседы настроение достаточно пессимистичное", — сказал российский посол. "Из нее я вынес, что британская сторона не намерена давать доступа к Скрипалям, а значит, мы не сможем удостовериться, в каком состоянии они находятся и действуют ли по своей воле. Мы даже не знаем, где они находятся", — сказал он.

"Как я понимаю, в линии британского правительства в отношении этого расследования ничего не меняется. Это значит, что мы не получим доступа к двум российским гражданам, не получим доступа к расследованию, которое сейчас ведется британской полицией", — отметил Яковенко, добавив, что Россия "продолжит действовать в рамках международного права".

По словам, российского дипломата британское правительство решило дистанцироваться от расследования дела Скрипалей, оставив его на усмотрение полиции. Яковенко также заявил, что британская сторона в очередной раз не предоставила ответов на вопросы о состоянии пострадавших российских граждан.