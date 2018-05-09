Лондон сделал заявление по сделке с Ираном 

Великобритания не намерена выходить из соглашения по иранской ядерной программе. Об этом заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон.
Об этом сообщает BBC.
«Великобритания не намерена выходить (из сделки. — RT). Напротив, мы будем сотрудничать с другими сторонами, чтобы убедиться, что Иран продолжает ограничивать свою ядерную программу», — заявил он.
Ранее в МАГАТЭ заявили, что Иран выполняет свои обязательства в рамках ядерной сделки.
8 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что страна выходит из СВПД по иранской ядерной программе.