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В Евросоюзе выразили надежду на сотрудничество с новым премьером Армении
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В Евросоюзе выразили надежду на сотрудничество с новым премьером Армении 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: BFM.RU
РИА Новости: ЕС надеется на сотрудничество с новым премьером Армении Пашиняном в осуществлении соглашения о расширенном партнерстве — заявление.
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