Ещё
ЕС выразил сожаление из-за выхода США из ядерной сделки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЕС выразил сожаление из-за выхода США из ядерной сделки 

Деловая газета «Взгляд» 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Евросоюз с сожалением узнал о выходе США из ядерной сделки по Ирану, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
По ее словам, ЕС продолжит быть привержен соблюдению соглашения по иранской ядерной программе и в рамках сделки продолжит работать над тем, чтобы Тегеран не развивал ядерное оружие, передает РИА «Новости».
Президент Франции Эммануэль Макрон также отметил, что Франция, Германия и Великобритания сожалеют о решении США выйти из ядерной сделки с Ираном.
Напомним, во вторник президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном и возобновлении всех ранее отмененных санкций.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Инициативу Парижа о новом военном формировании поддержали девять стран ЕС Палата лордов проголосовала за сохранение членства в европейских агентствах после Brexit Болгарский либерал призвал к выходу страны из НАТО
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп объявил решение по Ирану321
Израиль привел войска в повышенную боеготовность115
Россия получила ответы по «делу Скрипалей»208
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»549
Почему «скучала» Поклонская и другие события дня55
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия Оружие
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Смерч в Тольятти сняли на видео
Происшествия
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение