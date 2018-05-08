ЕС выразил сожаление из-за выхода США из ядерной сделки 

Евросоюз с сожалением узнал о выходе США из ядерной сделки по Ирану, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
По ее словам, ЕС продолжит быть привержен соблюдению соглашения по иранской ядерной программе и в рамках сделки продолжит работать над тем, чтобы Тегеран не развивал ядерное оружие, передает РИА «Новости».
Президент Франции Эммануэль Макрон также отметил, что Франция, Германия и Великобритания сожалеют о решении США выйти из ядерной сделки с Ираном.
Напомним, во вторник президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном и возобновлении всех ранее отмененных санкций.