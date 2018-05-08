ЕС пошел против США в иранском вопросе

Евросоюз не будет выходить из иранской «ядерной сделки» вслед за США. Об этом говорится в заявлении главы внешнеполитической службы ЕС Федерики Могерини, опубликованном на сайте службы.
Могерини призвала все страны, участвующие в договоре Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), продолжить выполнять свои обязательства.
«Соглашение работает и выполняет свою задачу, гарантирует, что Иран не разработает ядерное оружие. Евросоюз намерен сохранить [соглашение] и призывает остальную часть международного сообщества выполнять свою работу для того, чтобы условия сделки исполнялись», — говорится в заявлении.
Могерини напомнила, что заключение сделки стало результатом дипломатической работы «всего мирового сообщества», которая велась на протяжении 12 лет.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из иранской «ядерной сделки». Соглашение, получившее название Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), было подписано в 2015 году Ираном и «Группой шести» (Россией, Великобританией, Китаем, США, Францией и Германией). Иран обязался ограничить свою ядерную программу в обмен на отмену международных санкций, ранее введенных против него.