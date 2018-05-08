Ещё
ЕС, Париж, Лондон и Берлин подтвердили свою поддержку СВПД по ядерной программе Ирана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЕС, Париж, Лондон и Берлин подтвердили свою поддержку СВПД по ядерной программе Ирана 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 8 мая. Представители ЕС, Франции, Германии и Великобритании во вторник на встрече в Брюсселе с заместителем министра иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи подтвердили свою поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Об этом сообщается в распространенном во вторник заявлении внешнеполитической службы ЕС.
"ЕС и тройка европейских государств использовали эту возможность, чтобы подтвердить свою поддержку полного и эффективного выполнения СВПД всеми сторонами", — говорится в сообщении.
ТАСС: последние новости
СМИ: в Словакии ко Дню Победы выпустили сувенирную банкноту с нулевым номиналом Курц: предложенный ЕК проект бюджета ЕС является решением, "далеким от приемлемого" Премьер Дании заявил, что Brexit должен вести к сокращению, а не увеличению бюджета ЕС
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»376
Медведев избран премьером390
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко464
Поклонская отреагировала на свое «скучающее» фото178
Скрытая функция «ВКонтакте» возмутила россиян7
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение