ЕС, Париж, Лондон и Берлин подтвердили свою поддержку СВПД по ядерной программе Ирана

Франции, Германии и ТАСС , 8 мая. Представители ЕС Великобритании во вторник на встрече в Брюсселе с заместителем министра иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи подтвердили свою поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Об этом сообщается в распространенном во вторник заявлении внешнеполитической службы ЕС.

"ЕС и тройка европейских государств использовали эту возможность, чтобы подтвердить свою поддержку полного и эффективного выполнения СВПД всеми сторонами", — говорится в сообщении.