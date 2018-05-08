Ещё
Джонсон назвал предложения по таможенному партнерству с ЕС «безумными»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Джонсон назвал предложения по таможенному партнерству с ЕС «безумными» 

РИА Новости 27 минут назад
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что обсуждаемые предложения по таможенному партнерству с ЕС после Brexit, которые поддержала премьер Тереза Мэй, «безумны» и приведут к возникновению «целой сети бюрократизма», сообщает газета Daily Mail.
"Если у нас будет это новое таможенное партнерство, возникнет безумная система, при которой в конечном итоге пошлины станут собираться от имени ЕС на границе Великобритании", — сказал министр в интервью газете. По его словам, предлагаемая система «абсолютно не проверена» и ограничит возможность совершения сделок на льготных условиях.
По данным газеты, ранее Лондон предложил несколько вариантов по уменьшению ограничений в сфере торговли с ЕС после выхода страны из европейского блока. Согласно одному из них, в частности, предполагается участие Британии в сборе европейских пошлин на товары, ввозимые в ЕС. Как отмечает издание, Мэй поддержала этот вариант, но кабинет министров на заседании на прошлой неделе выступил против.
Британия по результатам прошедшего в 2016 году референдума должна покинуть ЕС не позднее 29 марта 2019 года. Лондон и Евросоюз с лета прошлого года ведут переговоры об условиях «развода». На прошлой неделе представитель ЕК подтвердил РИА Новости, что представители ЕС и Британии согласовали на переговорах по Brexit структуру последующих дискуссий, предварительно выделив четыре блока тем.
РИА Новости: последние новости
В Словакии ко дню Победы над фашизмом выпустили сувенирную евробанкноту Девять стран ЕС поддержали проект экспедиционного корпуса, заявил источник Замгенсека НАТО обсудит с премьером Болгарии политику в отношении России
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На «Евровидении» произошло ЧП50
Астролог предсказал победу Путина и пожалел52
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК1066
Цвет настроения синий: Поклонскую высмеяли в сети55
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»353
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
02:43
ЕС готовит новые антироссийские санкции
Политика Другое
01:04
Пугачева дала откровенное интервью
Шоу-бизнес
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
07:12
Астролог предсказал победу Путина и пожалел
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение