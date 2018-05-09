Ещё
Германия выступила за сохранение сделки по Ирану
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Германия выступила за сохранение сделки по Ирану 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Берлин останется в соглашении по иранскому атому, это соответствует его политическим интересам, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас журналистам.
"Наша цель ясна — мы остаемся в атомном соглашении, хотя бы на основании собственных политических интересов и интересов в сфере безопасности. И поэтому мы будем работать над тем, чтобы это соглашение имело будущее", — сказал Маас.
Он добавил, что соглашение по иранской ядерной программе "стало успехом долгих и сложных дипломатических переговоров, которые длились много лет, и это соглашение работает".
РИА Новости: последние новости
Могерини назвала условие продолжения соблюдения ЕС ядерной сделки с Ираном В офисе Мэй прокомментировали высказывания Джонсона по Brexit Палата лордов приняла поправку, исключающую точную дату выхода из ЕС
Комментарии  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин спас ветерана на параде Победы316
Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде138
Россиян заставили снять георгиевские ленточки в Грузии259
Китай сделал заявление по иранской сделке132
Порошенко дал украинцам обещание в День Победы297
Видео
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
09:46
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке
Конфликты Ближний Восток
00:52
Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде
Политика Происшествия
10:25
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Политика
00:35
Россиян заставили снять георгиевские ленточки в Грузии
СНГ В мире
01:55
Китай сделал заявление по иранской сделке
Ближний Восток Азия
00:37
Пассажиры автобуса устроили самосуд над карманником
Криминал В мире
00:58
Волкер заявил о перспективе возвращения Крыма Украине
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение