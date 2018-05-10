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Стало известно, когда ЕС обсудит иранскую сделку
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Стало известно, когда лидеры стран ЕС смогут обсудить иранскую сделку 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Европейские лидеры могут обсудить ситуацию вокруг иранской ядерной программы 16 мая, накануне официального начала балканского саммита в Софии, сообщил в четверг РИА Новости в четверг источник в структурах ЕС.
Ранее глава Евросовета, реагируя на решение США выйти из СВПД, заявил, что эта тема, как и торговая политика Вашингтона, будут обсуждаться в ходе запланированного на 17 мая в Софии саммита ЕС-Западные Балканы. При этом, согласно обнародованной болгарским председательством ЕС повестке, накануне саммита Туск "пригласил лидеров ЕС на неформальный ужин".
"Вопрос будет на повестке дня встречи лидеров 16 мая в Софии", — уточнил собеседник агентства.
Это ужин входит в так называемую "повестку дня лидеров", как правило, включающую текущие направления работы, а также вопросы, которые требуют обсуждений для устранения проблем или поиска решений по ключевым политическим досье.
Президент США Дональд Трамп заявил 8 мая, что Вашингтон выходит из заключенного в 2015 году соглашения с Ираном по ядерной программе. Он сообщил, что, даже полностью соблюдая условия ядерной сделки, Иран находится на пороге создания ядерного оружия. По его словам, Соединенные Штаты вернут санкции против Ирана "на наивысшем уровне".
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