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В Словакии выпустили банкноту в ноль евро
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В Словакии выпустили банкноту в ноль евро 

Национальная Служба Новостей 10 часов назад
Фото: nsn.fm
В Словакии ко Дню Победы выпустили сувенирную евробанкноту с нулевым номиналом. Как пишет Газета.ру, на купюре изображен танк чехословацкого производства и мемориал Словацкого национального восстания в городе Банска-Бистрица. Там в 1944 году произошел бунт против немецких оккупантов.
Сувенирная банкнота вышла ограниченным тиражом в 5 тысяч купюр, и поступит в продажу завтра, 8 мая. Приобрести её можно будет в специальном банкомате Музея Словацкого национального восстания. Цена сувенира — два евро. Несмотря на то, что купюра является сувенирной, она обладает всеми достоинствами евро: голограммой, водяными знаками, рельефной печатью и защитной нитью. Рассчитаться в магазине этой банкнотой естественно нельзя.
Ранее НСН писала, что акция «Бессмертный полк» собрала несколько тысяч участников по всему миру. Акции памяти прошли в Европе, ЮАР, Северной и Южной Америке.
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