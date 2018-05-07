В Словакии выпустили банкноту в ноль евро

Словакии ко Дню Победы выпустили сувенирную евробанкноту с нулевым номиналом. Как пишет Газета.ру , на купюре изображен танк чехословацкого производства и мемориал Словацкого национального восстания в городе Банска-Бистрица . Там в 1944 году произошел бунт против немецких оккупантов.

Сувенирная банкнота вышла ограниченным тиражом в 5 тысяч купюр, и поступит в продажу завтра, 8 мая. Приобрести её можно будет в специальном банкомате Музея Словацкого национального восстания. Цена сувенира — два евро. Несмотря на то, что купюра является сувенирной, она обладает всеми достоинствами евро: голограммой, водяными знаками, рельефной печатью и защитной нитью. Рассчитаться в магазине этой банкнотой естественно нельзя.