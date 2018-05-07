В Словакии выпустили банкноту в ноль евро 

В Словакии ко Дню Победы выпустили сувенирную евробанкноту с нулевым номиналом. Как пишет Газета.ру, на купюре изображен танк чехословацкого производства и мемориал Словацкого национального восстания в городе Банска-Бистрица. Там в 1944 году произошел бунт против немецких оккупантов.
Сувенирная банкнота вышла ограниченным тиражом в 5 тысяч купюр, и поступит в продажу завтра, 8 мая. Приобрести её можно будет в специальном банкомате Музея Словацкого национального восстания. Цена сувенира — два евро. Несмотря на то, что купюра является сувенирной, она обладает всеми достоинствами евро: голограммой, водяными знаками, рельефной печатью и защитной нитью. Рассчитаться в магазине этой банкнотой естественно нельзя.
Ранее НСН писала, что акция «Бессмертный полк» собрала несколько тысяч участников по всему миру. Акции памяти прошли в Европе, ЮАР, Северной и Южной Америке.