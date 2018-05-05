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ЕС осудил реакцию России на акции протеста оппозиции
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ЕС осудил реакцию России на акции протеста оппозиции 

BFM.RU 2 часа назад
ЕС осудил реакцию российских властей на несанкционированные акции протеста, которые прошли в субботу по всей России.
«Задержание более тысячи демонстрантов и насилие, примененное против них по всей стране, угрожают сегодня основополагающим свободам — слова, организаций и собраний в РФ», — заявил представитель Европейской внешнеполитической службы. Он подчеркнул, что задержание журналистов также угрожает свободе средств массовой информации.
«Даже если некоторые из прошедших в России в субботу демонстраций не были разрешены в тех местах, где они состоялись, это не может оправдать грубые действия полиции и массовые аресты», — цитирует «Интерфакс» сообщение ЕС.
«ЕС ожидает, что российские власти будут полностью соблюдать международные обязательства, взятые Россией в том числе в Совете Европы и ОБСЕ», — заявили в Евросоюзе.
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