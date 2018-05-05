Министры обороны Эстонии и Франции обсудили военное сотрудничество

"Эстонский и французский министры говорили о подготовке, связанной с присоединением Эстонии к руководимой Францией операции «Бархан» в Мали . Они обсудили также возвращение Франции в состав дислоцированного в Эстонии международного батальона НАТО в следующем году. Флоренс Парли подтвердила, что ведется подготовка французского контингента к прибытию в Эстонию", — говорится в сообщении.

Луйк поблагодарил Парли за участие Франции в миссии по охране воздушного пространства стран Балтии. ВВС Франции в четверг сменили в порядке ротации контингент ВВС Италии на авиабазе Эмари под Таллином.

Эстония планирует внести свой вклад в военную операцию Франции «Бархан» в Мали, направив туда 50 своих военнослужащих.