Замгенсека НАТО обсудит с премьером Болгарии политику в отношении России

В субботу, 5 мая в Софии пройдут переговоры глав оборонных ведомств стран ЕС, в пятницу запланированы лишь протокольные мероприятия. Как уточнили РИА Новости в болгарском председательстве в ЕС, речь идет именно о встрече оборонных министров, хотя пресс-служба Совета ЕС , со своей стороны, ранее анонсировала переговоры глав МИД по оборонной тематике. Позднее эта информация на сайте совета скорректирована.

В повестке переговоров министров обороны фигурируют вопросы постоянного структурированного сотрудничества в области обороны ЕС (PESCO), кризисного реагирования, сотрудничество НАТО и ЕС в сфере военной мобильности.

"В ходе своего визита в Болгарию замгенсека НАТО встретится с премьер-министром Бойко Борисовым и членами кабмина, а также вице-президентом Илияной Йотовой. Роуз Гетемюллер проинформирует их о подготовке к саммиту НАТО, который состоится 11-12 июля. Также будут затронуты безопасность в Черноморском регионе, вклад Болгарии в операции и миссии НАТО, планируемые расходы на оборону и подход НАТО к РФ", — говорится в сообщении.

Болгария присоединилась к североатлантическому блоку в 2004 году.