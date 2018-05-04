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Замгенсека НАТО обсудит с премьером Болгарии политику в отношении России
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Замгенсека НАТО обсудит с премьером Болгарии политику в отношении России 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 4 мая — РИА Новости. Замгенсека НАТО Роуз Гетемюллер обсудит с болгарским премьером Бойко Борисовым в преддверии неформальной встречи министров обороны стран ЕС в Софии безопасность в Черном море и отношения альянса с РФ, сообщила в пятницу пресс-служба организации.
В субботу, 5 мая в Софии пройдут переговоры глав оборонных ведомств стран ЕС, в пятницу запланированы лишь протокольные мероприятия. Как уточнили РИА Новости в болгарском председательстве в ЕС, речь идет именно о встрече оборонных министров, хотя пресс-служба Совета ЕС, со своей стороны, ранее анонсировала переговоры глав МИД по оборонной тематике. Позднее эта информация на сайте совета скорректирована.
В повестке переговоров министров обороны фигурируют вопросы постоянного структурированного сотрудничества в области обороны ЕС (PESCO), кризисного реагирования, сотрудничество НАТО и ЕС в сфере военной мобильности.
"В ходе своего визита в Болгарию замгенсека НАТО встретится с премьер-министром Бойко Борисовым и членами кабмина, а также вице-президентом Илияной Йотовой. Роуз Гетемюллер проинформирует их о подготовке к саммиту НАТО, который состоится 11-12 июля. Также будут затронуты безопасность в Черноморском регионе, вклад Болгарии в операции и миссии НАТО, планируемые расходы на оборону и подход НАТО к РФ", — говорится в сообщении.
Болгария присоединилась к североатлантическому блоку в 2004 году.
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