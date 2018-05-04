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Российское посольство подкололо Терезу Мэй
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Российское посольство подкололо Терезу Мэй мемом про Скрипалей 

Lenta.ru 44 минуты назад
Фото: ТАСС
На официальной странице российского посольства в Лондоне в Facebook опубликовали мем с шуткой про отравление семьи Скрипалей.
На картинке изображены три рекламных щита, расположенные друг за другом: кадр был взят из фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», который завоевал две премии на последней церемонии «Оскар». Сюжет картины строится вокруг билбордов, которые местная жительница арендовала для обвинения местного шефа полиции в затянувшемся расследовании убийства ее дочери.
Однако сотрудники посольства изменили надписи на щитах, сделав акцент на реальных событиях.
«Два месяца с момента отравления в Солсбери. И до сих пор нет подозреваемых? Как так, премьер-министр Мэй?» — значилось на билбордах.
Судя по низкому качеству картинки-мема, представители Российского посольства не нашли кадр с пустыми щитами, а закрасили в обычном графическом редакторе старые надписи и наложили на их место новые.
Подкол российского посольства связан с расследованием дела об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которых обнаружили без сознания на улице в британском Солсбери в начале марта.
По данным Лондона, на месте преступления были обнаружены следы вещества семейства «Новичок», предположительно разрабатывавшегося в Советском Союзе в военных целях. Москва отвергает обвинения. Британские власти до сих пор не нашли подозреваемых в этом деле.
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