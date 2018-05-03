Юнкер попросил Бельгию предоставить гражданство британским «еврократам»

Ранее глава исполнительной власти ЕС пообещал содействовать тому, чтобы Brexit не отразился негативно на судьбе около двух тысяч граждан Великобритании, работающих в институтах Евросоюза, включая около 1200 сотрудников Еврокомиссии.

"Бельгия великодушно принимает на своей территории институты ЕС… Я хотел бы, чтобы власти Бельгии проявили такое же великодушие, когда встанет вопрос о предоставлении бельгийского гражданства британским функционерам, работающим в Брюсселе. Они этого заслуживают", — сказал Юнкер, выступая в штаб-квартире Европарламента в Брюсселе.

Согласно пункту «А» статьи 28 устава Еврокомиссии, «никто не может быть назначен чиновником, если он не является гражданином одного из государств-членов (Евросоюза — ред.) за исключением случаев выдачи такого разрешения органом, наделенным правом назначения (на должность)».