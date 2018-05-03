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Сербия и Черногория могут вступить в Евросоюз в 2025 году, считает глава ЕП
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Сербия и Черногория могут вступить в Евросоюз в 2025 году, считает глава ЕП 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
БРЮССЕЛЬ, 3 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Сербия и Черногория могут войти в состав Евросоюза в 2025 году, заявил в четверг председатель Европарламента Антонио Таяни.
"Я считаю, что в 2025 году Сербия и Черногория могут стать членами Европейского союза", — сказал он журналистам в Брюсселе.
Еврокомиссия 6 февраля обнародовала новую стратегию по расширению ЕС в отношении стран западных Балкан. В документах, представленных исполнительной коллегией ЕС, говорится, что «для Сербии и Черногории, которые ведут переговоры о вступлении, (в стратегии) отмечены шаги, необходимые для завершения процесса вступления в 2025 году».
Евросоюз предоставил ранее статус кандидатов на вступление в сообщество Албании, Македонии, Сербии и Черногории. В феврале 2016 года официальную заявку на присоединение к ЕС подала Босния и Герцеговина. Косово, признанное 23 из 28 членов ЕС, также претендует на членство в сообществе.
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