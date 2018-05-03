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Лавров: В действиях ЕС и НАТО на Украине — все антироссийское
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Лавров: В действиях ЕС и НАТО на Украине — все антироссийское 

Российская Газета 38 минут назад
Фото: Российская Газета
Действия ЕС и НАТО на украинском направлении не имеют ничего общего с интересами самой Украины и носят откровенно антироссийскую направленность. Такую мысль высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянскому журналу «Панорама».
"Показательно, что члены ЕС — Германия, Польша и Франция, — засвидетельствовав в феврале 2014 года соглашение об урегулировании кризиса между правительством и оппозицией, мгновенно отказались от своих гарантий под этим документом, как только радикалы растоптали эти соглашения. НАТО, которая до переворота призывала действующего президента Украины не применять армию против протестующих, после госпереворота резко изменила тон и стала призывать незаконно захвативших власть путчистов использовать силу в отношении не согласных с ними регионов «пропорционально», — напомнил Сергей Лавров о том, какую роль в судьбе Украины уже сыграли ЕС и НАТО.
По словам главы МИД, все разговоры европейских и американских атлантистов о создании «единого пространства мира и стабильности» являются лишь ширмой, «прикрытием для продолжения архаичной практики захвата геополитического пространства, передвижения разделительных линий на восток». В этой связи Лавров напомнил о процессе расширения НАТО на восток и программе ЕС «Восточное партнерство».
"В линии Запада в этом сюжете нет ничего проукраинского, все — антироссийское", — резюмировал глава внешнеполитического ведомства.
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