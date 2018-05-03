Курц: предложенный ЕК проект бюджета ЕС является решением, «далеким от приемлемого» 

ТАСС, 3 мая. /ТАСС/. Канцлер Австрии Себастьян Курц считает, что представленный Еврокомиссией (ЕК) проект перспективного бюджета ЕС, несмотря на наличие некоторых положительных моментов, является решением, «далеким от приемлемого». Такое мнение он высказал в среду в своем Twitter.
"Хотя предложение Еврокомиссии по новому бюджету ЕС содержит некоторые позитивные шаги на пути к модернизации, это далеко не приемлемое решение", — написал Курц, отметив, что ЕС после Brexit должен стать более экономным и эффективным.
ЕК представила в среду проект перспективного бюджета ЕС на следующий семилетний бюджетный цикл 2021-2027 годов, после выхода Великобритании из ЕС. Бюджет ЕС в завершающемся семилетнем цикле 2014-2020 годов составляет €1087 млрд, при этом в проекте бюджета на 2021-2027 годы Еврокомиссия хочет увеличить эту цифру до €1279 млрд Как подчеркнул еврокомиссар по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер, странам ЕС предстоит приложить немалые усилия, чтобы закрыть дыру в бюджете, возникшую из-за выхода Великобритании из Евросоюза. Если сегодня страны европейского сообщества вносят в бюджет ЕС суммы, эквивалентные 1% своего ВВП, то теперь этот показатель увеличится до 1,11%.