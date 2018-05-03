Курц: предложенный ЕК проект бюджета ЕС является решением, «далеким от приемлемого»

"Хотя предложение Еврокомиссии по новому бюджету ЕС содержит некоторые позитивные шаги на пути к модернизации, это далеко не приемлемое решение", — написал Курц, отметив, что ЕС после Brexit должен стать более экономным и эффективным.