Еврокомиссия предложила странам‐участницам ЕС увеличить взносы после Brexit 

В Еврокомиссии предложили увеличить взносы на бюджет странам-участницам ЕС после Brexit. Речь идет о 27 странах, сообщило РИА «ФАН» со ссылкой на еврокомиссара по бюджету Гюнтера Эттингера.
Уточняется, что Еврокомиссия предлагает увеличить взносы на период с 2021 по 2027 годы. Издание отмечает, что такое решение необходимо для закрытия «дыры» в бюджете, которая образовалась после выхода Великобритании.
Лондон ежегодно вносил в бюджет более 10 миллиардов евро. Теперь для компенсации этой суммы членам ЕС предлагается повысить уровень взносов. Кроме того, в ЕК намерены также сократить расходы на так называемую «политику сплочения» и сельскохозяйственную сферу.
Однако все решения, связанные с изменением бюджетной системы, должны утверждаться по единогласному решению всех стран-участниц ЕС, отмечает агентство.
Парламент Великобритании направил премьер‐министру страны Терезу Мэй письменный ультиматум по условиям Brexit. Законодатели требуют отказаться от таможенной сделки с ЕС.