Еврокомиссия предложила странам‐участницам ЕС увеличить взносы после Brexit

Уточняется, что Еврокомиссия предлагает увеличить взносы на период с 2021 по 2027 годы. Издание отмечает, что такое решение необходимо для закрытия «дыры» в бюджете, которая образовалась после выхода Великобритании

Лондон ежегодно вносил в бюджет более 10 миллиардов евро. Теперь для компенсации этой суммы членам ЕС предлагается повысить уровень взносов. Кроме того, в ЕК намерены также сократить расходы на так называемую «политику сплочения» и сельскохозяйственную сферу.

Однако все решения, связанные с изменением бюджетной системы, должны утверждаться по единогласному решению всех стран-участниц ЕС, отмечает агентство.