Премьер Дании заявил, что Brexit должен вести к сокращению, а не увеличению бюджета ЕС

Еврокомиссия только что представила бюджет ЕС, по своим размерам рассчитанный на 28 государств — членов. При этом финансировать его придется лишь 27-и. Если ЕС становится меньше, значит и его бюджет должен становиться меньше!" — подчеркнул Расмуссен.

В следующей публикации он добавил, что европейских налогоплательщиков нельзя заставлять брать на себя расходы, связанные с Brexit. Он также призвал Евросоюз тратить больше денег на исследовательские задачи и решение иммиграционных проблем, четко расставляя приоритеты.

Бюджет ЕС в завершающемся семилетнем цикле 2014-2020 годов составляет €1087 млрд, при этом в проекте бюджета на 2021-2027 годы Еврокомиссия хочет увеличить эту цифру до €1279 млрд Как подчеркнул еврокомиссар по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер , странам ЕС предстоит приложить немалые усилия, чтобы закрыть дыру в бюджете, возникшую из-за выхода Великобритании из Евросоюза. Если сегодня страны европейского сообщества вносят в бюджет ЕС суммы, эквивалентные 1% своего ВВП, то теперь этот показатель увеличится до 1,11%.