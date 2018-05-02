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Премьер Дании заявил, что Brexit должен вести к сокращению, а не увеличению бюджета ЕС
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Премьер Дании заявил, что Brexit должен вести к сокращению, а не увеличению бюджета ЕС 

ТАСС 3 часа назад
ТАСС, 2 мая. Сокращение числа стран, входящих в Евросоюз, в результате Brexit должно вести к уменьшению, а не увеличению бюджета ЕС, на котором настаивают в Брюсселе. Об этом в своем Twitter написал в среду премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен.
"Еврокомиссия только что представила бюджет ЕС, по своим размерам рассчитанный на 28 государств — членов. При этом финансировать его придется лишь 27-и. Если ЕС становится меньше, значит и его бюджет должен становиться меньше!" — подчеркнул Расмуссен.
В следующей публикации он добавил, что европейских налогоплательщиков нельзя заставлять брать на себя расходы, связанные с Brexit. Он также призвал Евросоюз тратить больше денег на исследовательские задачи и решение иммиграционных проблем, четко расставляя приоритеты.
Бюджет ЕС в завершающемся семилетнем цикле 2014-2020 годов составляет €1087 млрд, при этом в проекте бюджета на 2021-2027 годы Еврокомиссия хочет увеличить эту цифру до €1279 млрд Как подчеркнул еврокомиссар по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер, странам ЕС предстоит приложить немалые усилия, чтобы закрыть дыру в бюджете, возникшую из-за выхода Великобритании из Евросоюза. Если сегодня страны европейского сообщества вносят в бюджет ЕС суммы, эквивалентные 1% своего ВВП, то теперь этот показатель увеличится до 1,11%.
Дания в последние годы обеспечивала около 2% бюджета ЕС, выплачивая порядка 20 млрд крон (€2,7 млрд) в год. При этом 3 из 5 крон, направленных королевством в бюджет ЕС, возвращались ему при осуществлении тех или иных европейских программ. В министерстве финансов Дании не ожидают, что бюджет ЕС на новый семилетний цикл будет одобрен раньше лета 2020 года.
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