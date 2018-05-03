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Австрия раскритиковала проект Еврокомиссии по бюджету ЕС
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Австрия раскритиковала проект Еврокомиссии по бюджету ЕС 

Российская Газета 9 часов назад
Фото: Российская Газета
Канцлер Австрии Себастьян Курц раскритиковал предложение Еврокомиссии (ЕК) по долгосрочному бюджету Европейского союза. Комментарий политика опубликован на его странице в Twitter.
"Предложение Еврокомиссии по новому бюджету ЕС имеет некоторые позитивные положения по модернизации, однако оно очень далеко от приемлемого решения, — цитирует РИА Новости сообщение Курца. — Нашей целью после Brexit должен быть более экономный, практичный и эффективный Евросоюз".
ЕК второго апреля представила проект многолетнего финансового плана. Теперь документ должен пройти утверждение в Совете ЕС и Европарламенте. С учетом этого бюджета формируются годичные бюджеты Евросоюза, состоящие в основном из взносов входящих в объединение стран.
Еврокомиссия предлагает 27 государствам, остающимся в ЕС после выхода Великобритании, увеличить взносы в бюджет Евросоюза на период 2021-2027 годов.
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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