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Еврокомиссия потребовала от Германии увеличения взносов в казну ЕС
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Еврокомиссия потребовала от Германии увеличения взносов в казну ЕС 

Российская Газета 2 часа назад
Германия должна увеличить взносы в казну ЕС на 11-12 миллиардов евро. Порядка четырех миллиардов евро предназначены на закрытие бреши в бюджете после выхода Великобритании из Сообщества, а остальные деньги пойдут на поддержания финансовой стабильности, заявил еврокомиссар Гюнтер Эттингер.
В 2016 году Германия уплатила в бюджет ЕС 23,2 миллиарда евро, что является крупнейшим взносом среди всех стран. Берлин дал понять, что в целом не возражает против увеличения платежей. Однако увязывает это с приоритетными задачами Евросоюза «в деле укрепления европейских ценностей».
Эксперты подсчитали, что Brexit станет для ЕС более болезненным, нежели предполагалось ранее. Ежегодно в бюджете будет недоставать по меньшей мере 12 миллиардов евро. Чтобы свести концы с концами Еврокомиссия намерена уменьшить помощь для фермеров и субсидии для структурно слабых регионов.
Жесткой критике подверг планы ЕК по увеличению взносов канцлер Австрии Себастьян Курц. «Целью является сделать ЕС после Brexit более гибким, экономным и эффективным. В этом направлении, судя по всему, Еврокомиссия не работает», — заявил политик информагентству DPA.
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