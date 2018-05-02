Еврокомиссия потребовала от Германии увеличения взносов в казну ЕС

Германия должна увеличить взносы в казну ЕС на 11-12 миллиардов евро. Порядка четырех миллиардов евро предназначены на закрытие бреши в бюджете после выхода Великобритании из Сообщества, а остальные деньги пойдут на поддержания финансовой стабильности, заявил еврокомиссар Гюнтер Эттингер

В 2016 году Германия уплатила в бюджет ЕС 23,2 миллиарда евро, что является крупнейшим взносом среди всех стран. Берлин дал понять, что в целом не возражает против увеличения платежей. Однако увязывает это с приоритетными задачами Евросоюза «в деле укрепления европейских ценностей».

Эксперты подсчитали, что Brexit станет для ЕС более болезненным, нежели предполагалось ранее. Ежегодно в бюджете будет недоставать по меньшей мере 12 миллиардов евро. Чтобы свести концы с концами Еврокомиссия намерена уменьшить помощь для фермеров и субсидии для структурно слабых регионов.