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ЕС будет платить только тем странам, которые соблюдают принцип верховенства права
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ЕС будет платить только тем странам, которые соблюдают принцип верховенства права 

Вести.Ru 23 минуты назад
Еврокомиссия (ЕК) предложила юридически увязать выплаты из бюджета ЕС с соблюдением странами принципов верховенства права в следующем семилетнем бюджетном цикле Евросоюза (с 2021-го по 2027 год), передает ТАСС.
Общий объем предложенного Еврокомиссией бюджета ЕС на 7 лет составил 1279 миллиардов евро. Бюджет Евросоюза в завершающемся семилетнем цикле (2014-2020 гг.) составляет 1087 миллиардов евро.
Польша, к которой у Брюсселя имеются претензии по судебной реформе, и Венгрия, которая отказывается принимать беженцев по квотам ЕС, рискуют недосчитаться своих выплат из европейского бюджета, если инициатива ЕК по привязке выплат к соблюдению норм сообщества, будет одобрена.
Другое инновационное предложение — ввести впервые в истории прямой налог в бюджет ЕС, который пока состоит лишь из национальных взносов государств. Еврокомиссия предложила экологическую базу для первого европейского налога, который будет взиматься пропорционально объему не переработанных в каждой стране ЕС пластиковых отходов.
Предложения ЕК теперь будут обсуждать страны-члены и депутаты Европарламента. Они должны быть утверждены в 2020 году Европарламентом и Советом ЕС и станут основным инструментом финансового планирования сообщества на следующий семилетний бюджетный цикл.
При этом годовые бюджеты ЕС в этот период должны будут приниматься строго в рамках семилетнего перспективного бюджета ЕС и исходя из заложенных в нем принципов.
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