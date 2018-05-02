ЕС будет платить только тем странам, которые соблюдают принцип верховенства права

Еврокомиссия (ЕК) предложила юридически увязать выплаты из бюджета ЕС с соблюдением странами принципов верховенства права в следующем семилетнем бюджетном цикле Евросоюза (с 2021-го по 2027 год), передает ТАСС

Общий объем предложенного Еврокомиссией бюджета ЕС на 7 лет составил 1279 миллиардов евро. Бюджет Евросоюза в завершающемся семилетнем цикле (2014-2020 гг.) составляет 1087 миллиардов евро.

Польша , к которой у Брюсселя имеются претензии по судебной реформе, и Венгрия , которая отказывается принимать беженцев по квотам ЕС, рискуют недосчитаться своих выплат из европейского бюджета, если инициатива ЕК по привязке выплат к соблюдению норм сообщества, будет одобрена.

Другое инновационное предложение — ввести впервые в истории прямой налог в бюджет ЕС, который пока состоит лишь из национальных взносов государств. Еврокомиссия предложила экологическую базу для первого европейского налога, который будет взиматься пропорционально объему не переработанных в каждой стране ЕС пластиковых отходов.

Предложения ЕК теперь будут обсуждать страны-члены и депутаты Европарламента . Они должны быть утверждены в 2020 году Европарламентом и Советом ЕС и станут основным инструментом финансового планирования сообщества на следующий семилетний бюджетный цикл.

При этом годовые бюджеты ЕС в этот период должны будут приниматься строго в рамках семилетнего перспективного бюджета ЕС и исходя из заложенных в нем принципов.