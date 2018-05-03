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Австрия раскритиковала проект Еврокомиссии по бюджету ЕС
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Канцлер Австрии раскритиковал проект Еврокомиссии по бюджету ЕС 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин
Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал предложение Еврокомиссии (ЕК) по долгосрочному бюджету ЕС "далеким от приемлемого решения".
"Предложение Еврокомиссии по новому бюджету ЕС имеет некоторые позитивные положения по модернизации, однако оно очень далеко от приемлемого решения. Нашей целью после Brexit должен быть более экономный, практичный и эффективный Евросоюз" — заявил Курц в Twitter.
ЕК в среду представила проект многолетнего финансового плана (MFF), который теперь должен проходить утверждение в Совете ЕС и Европарламенте. С учетом этого долгосрочного бюджета в Евросоюзе формируются годичные бюджеты ЕС, состоящие в основном из взносов стран союза.
Еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер заявил, что Еврокомиссия предлагает 27 странам, остающимся в Евросоюзе после Brexit, увеличить взносы в бюджет ЕС на период 2021-2027 годов по сравнению с предыдущими семью годами.
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