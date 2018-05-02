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Еврокомиссия хочет увязать выплаты из бюджета ЕС с соблюдением норм сообщества
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Еврокомиссия хочет увязать выплаты из бюджета ЕС с соблюдением норм сообщества 

BFM.RU 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Еврокомиссия предложила юридически увязать выплаты из бюджета ЕС с соблюдением странами сообщества принципов верховенства права в следующем семилетнем бюджетном цикле Евросоюза (с 2021 по 2027 год). Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении Еврокомиссии, передает ТАСС.
Суммарный объем предложенного ЕК бюджета ЕС на семь лет составил €1,279 трлн. Бюджет ЕС в завершающемся семилетнем цикле (2014-2020 годов) составляет €1,087 трлн.
Если инициатива ЕК по привязке выплат к соблюдению норм сообщества будет одобрена, Польша, к которой у Брюсселя есть претензии по судебной реформе, и Венгрия, которая отказывается принимать беженцев по квотам ЕС, могут недосчитаться своих выплат из европейского бюджета.
Еще одной инновационной мерой стало предложение ввести впервые в истории прямой налог в бюджет ЕС, который до настоящего времени состоял только из национальных взносов государств. Еврокомиссия предложила экологическую базу для первого европейского налога, который будет взиматься пропорционально объему не переработанных в каждой стране ЕС пластиковых отходов.
Теперь предложения Еврокомиссии будут обсуждать страны-члены и депутаты Европарламента. Они должны быть утверждены в 2020 году Европарламентом и Советом ЕС и станут основным инструментом финансового планирования сообщества на следующий семилетний бюджетный цикл.
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