Еврокомиссия хочет увязать выплаты из бюджета ЕС с соблюдением норм сообщества

Еврокомиссия предложила юридически увязать выплаты из бюджета ЕС с соблюдением странами сообщества принципов верховенства права в следующем семилетнем бюджетном цикле Евросоюза (с 2021 по 2027 год). Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении Еврокомиссии, передает ТАСС

Суммарный объем предложенного ЕК бюджета ЕС на семь лет составил €1,279 трлн. Бюджет ЕС в завершающемся семилетнем цикле (2014-2020 годов) составляет €1,087 трлн.

Если инициатива ЕК по привязке выплат к соблюдению норм сообщества будет одобрена, Польша , к которой у Брюсселя есть претензии по судебной реформе, и Венгрия , которая отказывается принимать беженцев по квотам ЕС, могут недосчитаться своих выплат из европейского бюджета.

Еще одной инновационной мерой стало предложение ввести впервые в истории прямой налог в бюджет ЕС, который до настоящего времени состоял только из национальных взносов государств. Еврокомиссия предложила экологическую базу для первого европейского налога, который будет взиматься пропорционально объему не переработанных в каждой стране ЕС пластиковых отходов.