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СМИ: Британские парламентарии направили Мэй «ультиматум» по условиям брексита
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СМИ: Британские парламентарии направили Мэй «ультиматум» по условиям брексита 

RT на русском 4 часа назад
Несколько британских парламентариев направили «ультиматум» премьеру Великобритании Терезе Мэй с требованием отказаться от «таможенного партнёрства» с ЕС после выхода из союза.
Об этом информирует BBC.
Как отмечается, парламентарии выступают против планов привести национальные таможенные пошлины после брексита в соответствие с пошлинами Евросоюза.
По их оценкам, «таможенное партнёрство» может помешать заключать в будущем значимые торговые соглашения.
Кроме того, законодатели опасаются больших затрат на реализацию проекта.
В середине февраля британский премьер Тереза Мэй выразила надежду, что сотрудничество между Британией и ЕС после брексита будет расширено.
Как ожидается, переговоры по брекситу продлятся до ноября 2018 года. Выход Великобритании из ЕС, предположительно, должен состояться в марте 2019 года.
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