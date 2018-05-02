СМИ: Британские парламентарии направили Мэй «ультиматум» по условиям брексита 

Несколько британских парламентариев направили «ультиматум» премьеру Великобритании Терезе Мэй с требованием отказаться от «таможенного партнёрства» с ЕС после выхода из союза.
Об этом информирует BBC.
Как отмечается, парламентарии выступают против планов привести национальные таможенные пошлины после брексита в соответствие с пошлинами Евросоюза.
По их оценкам, «таможенное партнёрство» может помешать заключать в будущем значимые торговые соглашения.
Кроме того, законодатели опасаются больших затрат на реализацию проекта.
В середине февраля британский премьер Тереза Мэй выразила надежду, что сотрудничество между Британией и ЕС после брексита будет расширено.
Как ожидается, переговоры по брекситу продлятся до ноября 2018 года. Выход Великобритании из ЕС, предположительно, должен состояться в марте 2019 года.