Парламент Британии принял «поправки Магнитского» 

Депутаты парламента Великобритании приняли поправки "поправку Магнитского" к законопроекту "О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег". Об этом в своем твиттере сообщил глава МИД Великобритании Борис Джонсон.
Поправка предусматривает санкции за грубые нарушения прав человека, аналогична принятому в США в 2012 году акту Магнитского.
Important moment in Parliament today as ‘Magnitsky’ provisions targeted at gross human rights violators are added to Sanctions Bill. These will allow UK to act against those responsible for serious offences worldwide. UK stands up for human rights globally. — Boris Johnson (@BorisJohnson) 1 мая 2018 г.
"Важный момент в парламенте, поскольку поправка "Магнитского", направленная против серьезных нарушителей прав человека, добавлена к закону о санкциях. Это позволит Соединенному Королевству действовать против тех, кто несет ответственность за серьезные правонарушения по всему миру", — написал Джонсон.
Ранее сообщалось, что британские власти приняли решение разработать аналог "закона Магнитского" против чиновников из России, которые окажутся замешанными в нарушении прав человека и коррупции.