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Парламент Британии принял «поправки Магнитского»
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Парламент Британии принял «поправки Магнитского» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутаты парламента Великобритании приняли поправки "поправку Магнитского" к законопроекту "О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег". Об этом в своем твиттере сообщил глава МИД Великобритании Борис Джонсон.
Поправка предусматривает санкции за грубые нарушения прав человека, аналогична принятому в США в 2012 году акту Магнитского.
"Важный момент в парламенте, поскольку поправка "Магнитского", направленная против серьезных нарушителей прав человека, добавлена к закону о санкциях. Это позволит Соединенному Королевству действовать против тех, кто несет ответственность за серьезные правонарушения по всему миру", — написал Джонсон.
Ранее сообщалось, что британские власти приняли решение разработать аналог "закона Магнитского" против чиновников из России, которые окажутся замешанными в нарушении прав человека и коррупции.
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