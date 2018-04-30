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Представитель ЕС рассказал, без чего невозможно соглашение по Brexit
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Представитель ЕС рассказал, без чего невозможно соглашение по Brexit 

РИА Новости 1 час назад
БРЮССЕЛЬ, 30 апр — РИА Новости. ЕС готов обсуждать c Британией варианты решения проблемы ирландской границы после выхода королевства из ЕС, но без этого никакое итоговое соглашение по Brexit невозможно, заявил в понедельник главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье.
Великобритания должна покинуть ЕС к концу марта 2019 года. Переговоры идут в два этапа. Первый этап включал в себя договоренности, в том числе об ирландской границе, теперь необходимо сформировать договор о выходе Великобритании из ЕС.
ЕС выступает против варианта создания полноценной границы между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit. Ранее предполагалось, что если в ходе предварительных переговоров по этому вопросу не будет найдено конкретных решений, то будет создана общая зона регулирования, включающая ЕС и Северную Ирландию, и этот регион останется на таможенной территории ЕС до выработки в будущем иных вариантов решения. Британия такой сценарий отклонила.
"Нет альтернативы, кроме как защитить этот прогресс (в развитии связей между Ирландией и Северной Ирландией — ред). Последствия Brexit не должны привести к возвращению жесткой границы, ни на картах, ни в умах", — заявил Барнье, выступая в понедельник в ирландском городе Дандолк.
"В декабре Британия согласилась с тем, что до тех пор, пока не будет найдено другое решение, Северная Ирландия будет придерживаться правил единого рынка и таможенного союза", — сказал он, отметив, что без решения этого вопроса «не может быть и соглашения о выходе».
"Поскольку мы все согласны с тем, что мы не хотим границы, и поскольку Великобритания согласилась уважать место Ирландии в едином рынке, то это означает, что товары, поступающие в Северную Ирландию, должны соответствовать правилам единого рынка и Таможенного кодекса союза", — пояснил Барнье позицию ЕС, отметив, что ЕС «не намерен ставить под сомнение конституционный порядок Великобритании».
"Мы готовы конструктивно рассматривать все варианты, которые позволяют нам достичь наших целей, все варианты", — заключил он, комментируя ход переговоров.
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