Россию обвинили в еще одном отравлении

Британские СМИ заявляют, что Россия якобы причастна к отравлению руководителя британской нефтегазовой компании BP Боба Дадли в 2008 году.

«Изначально против Дадли и еще нескольких старших менеджеров стали возбуждать уголовные дела. Против них лично, а не против ВР. Дадли намекали, что ему нужно уйти, но он не сделал этого», — сказал Заславский.

По его словам, после этого Дадли отравили через еду. При этом Заславский отметил, что доказать, кто именно отравил топ-менеджера ВР, невозможно.

Также он добавил, что российские власти хотели снять с должности не только Дадли, но еще порядка 150 менеджеров других западных компаний.