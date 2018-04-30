Макрон написал твит на русском языке

Телефонный разговор с Владимиром Путиным, для нового обсуждения состояния дел. Иран никогда не должен обладать ядерным оружием. От этого зависят стабильность региона и международная безопасность. Мы работаем над этим, как мы должны поработать и для справедливого мира в Сирии. https://t.co/eqHTq39x2F— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 30 апреля 2018 г.