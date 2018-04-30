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Макрон написал твит на русском языке
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Макрон написал твит на русском языке после разговора с Путиным 

ТВ Центр 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Франции Эмманюэль Макрон написал сообщение в Twitter на русском языке после разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Он отметил, что Иран никогда не должен обладать ядерным оружием, так как от этого зависит стабильность в регионе и международная безопасность.
Президент Франции Эмманюэль Макрон после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным написал сообщение в Twitter на русском языке.
Телефонный разговор с Владимиром Путиным, для нового обсуждения состояния дел. Иран никогда не должен обладать ядерным оружием. От этого зависят стабильность региона и международная безопасность. Мы работаем над этим, как мы должны поработать и для справедливого мира в Сирии.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили о телефонном разговоре Путина и Макрона. Стороны обсудили сделку с Ираном по атому.
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