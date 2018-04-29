Ещё
В Черногории объявили результаты выборов президента
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Черногории объявили окончательные результаты выборов президента 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Государственная избирательная комиссия (ГИК) Черногории опубликовала окончательные результаты прошедших 15 апреля выборов президента республики, согласно которым победил экс-премьер Мило Джуканович.
Всего были зарегистрированы семь кандидатов, правом голоса обладали 532 599 граждан республики, явка составила 63,92%
Лидер ориентированной на сотрудничество с Россией и Сербией партии "Настоящая Черногория" Марко Милачич получил 9,4 тысячи голосов или 2,81%, выдвиженец оппозиционных партий Демократический фронт (ДФ), "Демократы", Социалистической народной партии и URA Младен Боянич — 111,7 тысячи голосов или 33,4%, лидер бошняцкой (славянско-мусульманской) Партии справедливости и примирения Хазбия Калач — 2,67 тысячи голосов или 0,8%, оппозиционный предприниматель Василие Миличкович — 1,59 тысячи голосов или 0,48%, кандидат "Сербской коалиции" Добрило Дедейич — 1,3 тысячи голосов или 0,41%, единственная женщина-кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии Драгиня Вуксанович — 27,4 тысячи голосов или 8,2%
"Кандидат Мило Джуканович получил 180,2 тысячи голосов (53,9%), что составляет больше половины признанных действительными голосов и, согласно Закону о выборах президента Черногории, утверждено, что Мило Джуканович избран президентом Черногории", — говорится в сообщении ГИК.
Члены ГИК от оппозиции не согласились с решением главы комиссии Будимира Шарановича утвердить окончательные результаты без голосования декларативным путем. Однако Шаранович сообщил, что практика утверждения результатов голосованием отменена. Ранее избирком отклонил единственную поданную жалобу на ход голосования от кандидата оппозиции Боянича.
Лидер правящей Демократической партии социалистов Мило Джуканович заявлял РИА Новости, что намерен в ходе предстоящего мандата позаботиться об улучшении отношений своей страны с Россией. Его инаугурация намечена на 20 мая. Джуканович семь мандатов был премьером республики, по одному разу — президентом и министром обороны, и фактически руководит Черногорией с 1991 года.
РИА Новости: последние новости
В Лондоне поставят пьесу по мотивам книги о Литвиненко, пишут СМИ Спецслужбы подготовили Земану отчет по якобы отравившему веществу Скрипалей Из Шведской академии уходит еще одна писательница
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Москву надвигается новый шторм10
Собчак «вляпалась» в новый скандал из-за сына38
Ефремов вновь обматерил зрителей150
Донбасс «заполонили» вагоны с украинскими солдатами68
По какой схеме пойдет повышение пенсионного возраста103
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение