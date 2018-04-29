В «дело Скрипалей» вмешались лондонские театралы 

На сцене лондонского театра Old Vic пройдет премьера пьесы по мотивам книги, в которой рассказывается об отравлении в Великобритании экс-подполковника ФСБ Александра Литвиненко, сообщает The Guardian.
Сообщается, что сценическую адаптацию книги бывшего корреспондента The Guardian Люка Хардинга "Очень дорогой яд" подготовит британский драматург и сценарист Лдюси Пеббл. По данным издания, постановка будет носить то же название, что и книга, а официально ее премьеру объявят на следующей неделе.
"Во время чтения книги Люка у меня появилось такое трепетное, возбуждающее и раздражающе ощущение определенного рода, что я совершенно точно сделаю театральную работу по мотивам этой истории, она так похожа на историю нашего времени", — сказала Пеббл.
Ранее генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что бизнесмен Борис Березовский не мог достать полоний для отравления Литвиненко.