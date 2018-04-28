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Пентагон: США открыты для обсуждения увеличения численности своего контингента в Польше
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Пентагон: США открыты для обсуждения увеличения численности своего контингента в Польше 

ТАСС 21 минуту назад
ВАШИНГТОН, 28 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты открыты для переговоров по увеличению численности своего контингента на территории Польши. Об этом заявил в пятницу глава Пентагона Джеймс Мэттис перед встречей с польским министром национальной обороны Мариушем Блащаком.
"Польша — наш союзник по НАТО. В НАТО мы принимаем войска в соответствии с потребностями в области обеспечения безопасности. Мы всегда открыты для таких обсуждений", — сказал Мэттис, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли он призывы Польши увеличить численность размещенного на своей территории контингента американских войск.
Польские власти в последние годы неоднократно выражали надежду на наращивание американского контингента в стране.
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