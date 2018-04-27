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Лингвистический раскол: Франция недовольна доминированием английского в ЕС
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Лингвистический раскол: Франция недовольна доминированием английского в ЕС 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 27 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Посол Франции при Евросоюзе Филипп Леглиз-Коста в среду демонстративно покинул заседание постпредов стран-членов ЕС в Брюсселе в знак протеста против отсутствия перевода на национальные языки, этот поступок снова поднял тему доминирования английского языка в органах управления единой Европой.
Как сообщило агентство Belga, глава французской дипмиссии ушел с совещания в Совете ЕС по вопросу финансовых перспектив на период 2021-2027 годов, которое велось исключительно на английском языке.
В Совете ЕС отсутствие переводчиков объяснили тем, что дебаты в «посольском» формате не носили сугубо экспертный характер и, согласно действующей практике, перевод предусмотрен не был.
В постпредстве Франции при ЕС, со своей стороны, высказав сожаление по поводу доминирования языка Шекспира в европейских институтах, подчеркнули исключительность сорванного заседания, которое было посвящено бюджетному планированию на период после выхода Великобритании из ЕС, отмечает агентство.
Лингвистический раскол
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ранее уже призывал франкофонов в институтах ЕС не стесняться говорить на французском языке.
В структурах ЕС равноправно используются 24 языка, однако на практике наиболее часто употребляются английский и французский, причем последний активно вытесняется первым. Эксперты связывают это, в частности, с расширением ЕС за счет стран Центральной и Восточной Европы.
Как сообщил корреспонденту РИА Новости пожелавший остаться неназванным франкоязычный депутат Европарламента, английский сохранит статус официального языка ЕС даже после выхода Великобритании из сообщества.
Решения официальных органов ЕС переводятся на все языки сообщества и граждане стран-членов вправе обращаться в европейские институты и получать ответ на свои запросы на любом из официальных языков ЕС.
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