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Чехия собрала секретные данные по веществу из Солсбери
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Чехия собрала секретные данные по веществу из Солсбери 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Служба безопасности и информации (BIS) Чехии подготовила отчет для президента страны Милоша Земана о том, могло ли вещество, которым 4 марта были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, быть произведено в Чехии. Об этом сообщает РИА «Новости».
«BIS выполнила задание в установленный (месячный) срок, материалы будут переданы господину президенту», — сообщил журналистам представитель ведомства Ладислав Штиха.
Давать комментарии относительно представленных в отчете выводах Штиха отказался из-за секретности документа.
Ранее президент Чехии Милош Земан поручил BIS проверить сообщение МИД России о том, что в Чехии имеются возможности для разработки веществ, подобных тому, которым отравили Скрипалей в Солсбери. Он также заявлял, что Великобритания не имеет доказательств об причастности российской стороны к инциденту в Солсбери.
Комментарии42  Ещё 4 источника 
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