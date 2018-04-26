Чехия собрала секретные данные по веществу из Солсбери 

Служба безопасности и информации (BIS) Чехии подготовила отчет для президента страны Милоша Земана о том, могло ли вещество, которым 4 марта были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, быть произведено в Чехии. Об этом сообщает РИА «Новости».
«BIS выполнила задание в установленный (месячный) срок, материалы будут переданы господину президенту», — сообщил журналистам представитель ведомства Ладислав Штиха.
Давать комментарии относительно представленных в отчете выводах Штиха отказался из-за секретности документа.
Ранее президент Чехии Милош Земан поручил BIS проверить сообщение МИД России о том, что в Чехии имеются возможности для разработки веществ, подобных тому, которым отравили Скрипалей в Солсбери. Он также заявлял, что Великобритания не имеет доказательств об причастности российской стороны к инциденту в Солсбери.