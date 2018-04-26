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Европейская комиссия намерена увеличить бюджет ЕС максимум на 0,2%
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Европейская комиссия намерена увеличить бюджет ЕС максимум на 0,2% 

Банки.ру 3 часа назад
Европейская комиссия (ЕК) намерена увеличить бюджет ЕС максимум на 0,2% на следующие семь лет (с 2021—2027 года), после того как Великобритания покинет блок. При этом Австрия, Нидерланды, Дания и Швеция — «чистые вкладчики» — не готовы платить больше в бюджет ЕС, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.
По словам высокопоставленного представителя ЕС, специального бюджета еврозоны анонсировано не будет. ЕК намерена выделить из бюджета 2—3 млрд евро на помощь странам, которые хотят присоединиться к зоне евро, на поощрение реформ и сокращение разрыва в экономическом развитии между странами-членами.
ЕК планирует представить предварительный семилетний драфт бюджета ЕС на следующей неделе, 2 мая. К середине июня будут представлены конкретные законодательные предложения по областям, таким как сельское хозяйство (планируется сокращение средств в этом сегменте). После согласования документа Европейским парламентом, окончательное решение принимается единогласным соглашением стран ЕС после одобрения национальными правительствами.
Из-за Brexit Евросоюз должен закрыть пробел в бюджете ЕС в размере 12—14 млрд евро в год или существенно сократить свои программы. Планируется, что обязательства будут покрываться за счет увеличенных взносов от оставшихся стран на 80%, а 20% удастся получить за счет структурных изменений в бюджете.
Текущий семилетний бюджет ЕС составляет около 1 трлн евро (1% валового национального дохода, ВНД). В феврале на саммите ЕС в Брюсселе главы стран заявили о поддержке идеи по более значительным расходам на основные приоритеты ЕС, таких как миграция, безопасность, образование и оборона.
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