Европейская комиссия намерена увеличить бюджет ЕС максимум на 0,2%

По словам высокопоставленного представителя ЕС, специального бюджета еврозоны анонсировано не будет. ЕК намерена выделить из бюджета 2—3 млрд евро на помощь странам, которые хотят присоединиться к зоне евро, на поощрение реформ и сокращение разрыва в экономическом развитии между странами-членами.

ЕК планирует представить предварительный семилетний драфт бюджета ЕС на следующей неделе, 2 мая. К середине июня будут представлены конкретные законодательные предложения по областям, таким как сельское хозяйство (планируется сокращение средств в этом сегменте). После согласования документа Европейским парламентом , окончательное решение принимается единогласным соглашением стран ЕС после одобрения национальными правительствами.

Из-за Brexit Евросоюз должен закрыть пробел в бюджете ЕС в размере 12—14 млрд евро в год или существенно сократить свои программы. Планируется, что обязательства будут покрываться за счет увеличенных взносов от оставшихся стран на 80%, а 20% удастся получить за счет структурных изменений в бюджете.

Текущий семилетний бюджет ЕС составляет около 1 трлн евро (1% валового национального дохода, ВНД). В феврале на саммите ЕС в Брюсселе главы стран заявили о поддержке идеи по более значительным расходам на основные приоритеты ЕС, таких как миграция, безопасность, образование и оборона.