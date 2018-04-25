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ЕС хочет сохранить таможенный союз с Британией
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ЕС хочет сохранить таможенный союз с Британией 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 25 апреля — «Вести. Экономика». Европейский союз может предложить Британии более тесные отношения после Brexit, если премьер-министр Тереза ​​Мэй примет решение остаться в таможенном союзе блока, передает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
ЕС надеется, что Лондон может изменить свою позицию относительно того, какие связи он хочет после Brexit, после того, как верхняя палата парламента Великобритании бросила вызов правительству по ключевому законопроекту, касающемуся плана Мэй выйти из таможенного союза.
Дипломаты и официальные лица в Брюсселе почти ничего не добились в переговорах по Brexit со времени последней встречи лидеров стран ЕС в марте. Тогда Мэй получила зеленый свет от своих 27 коллег, чтобы начать переговоры о будущих отношениях двух сторон.
Тупик во многом объясняется тем, что Брюссель и Лондон до сих пор очерчивали противоречивые позиции в своей новой сделке после Brexit.
Британия заявляет, что она выйдет из единого рынка ЕС и таможенного союза после Brexit. ЕС же считает, что единственной возможной основой для будущего сотрудничества между Великобританией и блоком является торговое соглашение.
Но Палата лордов на прошлой неделе решила оспорить отказ Мэй от сохранения таможенного союза после Brexit. Голосование по этому вопросу в нижней палате парламента должно состояться в следующем месяце.
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