Депутаты парламента Великобритании потребовали сохранения страны в таможенном союзе ЕС 

ЛОНДОН, 26 апреля. /ТАСС/. Депутаты Палаты общин парламента Великобритании приняли предложение, призывающее правительство сохранить страну в таможенном союзе с ЕС по итогам Brexit. Об этом стало известно в четверг после проведенного заседания парламентариев.
Предложение, не имеющее обязательной силы, приняли без проведения голосования. Большинство членов правящей Консервативной партии не принимали участия в дебатах, поскольку стратегия британского правительства при осуществлении Brexit предусматривает выход страны из таможенного союза ЕС. Тем не менее четверо консерваторов поддержали призыв к кабинету министров поставить целью на переговорах по Brexit создание «эффективного таможенного союза» между Великобританией и ЕС.
Пресс-служба премьер-министра Терезы Мэй нивелировала важность парламентского заседания, назвав его «рутинной дискуссией заднескамеечников (рядовых депутатов — прим. ТАСС)». Однако сам факт участия тори в этих дебатах может поставить под сомнение способность правительства меньшинства Мэй, которое в парламенте опирается на поддержку 10 депутатов североирландской Демократической юнионистской партии, в дальнейшем рассчитывать на поддержку законопроектов по Brexit.
Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2016 года в бельгийской столице — спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Сам Brexit должен состояться 29 марта 2019 года.