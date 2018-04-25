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Мэй сказала, опасно ли находиться в Солсбери
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Мэй сказала, опасно ли находиться в Солсбери 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Опасности для жителей города Солсбери, где, по информации британских властей, против экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии было применено боевое отравляющее вещество, в настоящий момент нет, заявила премьер-министр Соединенного королевства Тереза Мэй.
«Солсбери безопасен для жителей и гостей города, дополнительные меры предосторожности не нужны», — цитирует Мэй РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что военные Великобритании начали в Солсбери операцию по очистке территории, связанной с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
ОЗХО подтвердила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим «высокопробным веществом», но подчеркнула, что определить происхождение вещества невозможно, в докладе не упоминается название «Новичок». Британия интерпретировала заключение ОЗХО в свою пользу. Россия указала «весьма вероятный» мотив Британии отравить Скрипаля.
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