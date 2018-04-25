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ЕС готов заключить с Терезой Мэй выгодную сделку
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ЕС готов заключить с Терезой Мэй выгодную сделку 

News.ru 1 час назад
ЕС сообщил, что может предложить Великобритании более выгодную торговую сделку, чем Турции, если страна решит остаться в Таможенном союзе после Brexit. Европейский союз также обещает прислушаться к мнению Великобритании относительно ведения торговой политики, передает Bloomberg.
Представитель ЕС, который предпочел остаться анонимом, заявил, что в случае заключения сделки Великобритания должна будет отказаться от своей автономности и не получит место за переговорным столом, когда ЕС будет заключать торговые сделки с другими странами. Однако взамен может быть создан торговый диалог между ЕС и Великобританией на выгодных условиях.
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