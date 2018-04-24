Ещё
Туск прокомментировал ситуацию с переговорами по Албании с Евросоюзом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Туск прокомментировал ситуацию с переговорами по Албании с Евросоюзом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 24 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Глава Европейского совета Дональд Туск признался во вторник, что получить от стран-членов Евросоюза согласие на начало переговоров о присоединении Албании к ЕС будет непростой задачей.
Еврокомиссия рекомендовала в минувший вторник начать переговоры с Албанией и Македонией о перспективах вступления в ЕС. После этого глава исполнительной коллегии ЕС Жан-Клод Юнкер, выступая в Европарламенте, заявил, что переговоры не начнутся незамедлительно, и срок их окончания не определен.
"Еще одной задачей будет убедить членов ЕС в июне согласиться на начало переговоров", — сказал Туск, выступая в Тиране. Его речь транслировала видео-служба Еврокомиссии.
По словам главы Евросовета, лично у него нет сомнения в том, что Албания и другие страны региона будут полностью интегрированы в ЕС.
Из балканских стран кандидатами на вступление в ЕС являются Албания, Македония, Сербия и Черногория, причем с Сербией (с 2014 года) и Черногорией (с 2012 года) уже идут переговоры о вступлении. Босния и Герцеговина ждет предоставления ей статуса кандидата с февраля 2016 года.
РИА Новости: последние новости
СМИ: Венгрия заблокировала заседание Комиссии НАТО-Украина Мишень или мошенник: откуда взялась новая версия в "деле Скрипаля" Меркель против Трампа. Германия просит об одолжении и угрожает
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совет Европы пригрозил наказать Россию157
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ114
Греф анонсировал «грандиозные изменения»191
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву46
Победителя олимпиады нашли мертвым после проверки ФСБ137
Видео
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
00:43
Минобороны показало «Зверей с Востока»
Армия Оружие
02:59
Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
Происшествия
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
00:45
На МКС потекла желтая вода
Наука и техника
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение