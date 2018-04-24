Туск прокомментировал ситуацию с переговорами по Албании с Евросоюзом

Еврокомиссия рекомендовала в минувший вторник начать переговоры с Албанией и Македонией о перспективах вступления в ЕС. После этого глава исполнительной коллегии ЕС Жан-Клод Юнкер , выступая в Европарламенте , заявил, что переговоры не начнутся незамедлительно, и срок их окончания не определен.

"Еще одной задачей будет убедить членов ЕС в июне согласиться на начало переговоров", — сказал Туск, выступая в Тиране. Его речь транслировала видео-служба Еврокомиссии.

По словам главы Евросовета, лично у него нет сомнения в том, что Албания и другие страны региона будут полностью интегрированы в ЕС.