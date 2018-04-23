«Норвежский шпион» поможет России

Пойманный в Москве «норвежский шпион» Фруде Берг признал связь с военной разведкой Норвегии. Есть признаки, что Берга использовали втемную — что, разумеется, не отменяет его ответственности. Однако куда важнее другое: за норвежскими спецслужбами явно стояли другие, куда более могущественные, и у России появляется возможность для контригры.

Норвежец Фруде Берг, арестованный в России по подозрению в шпионаже, после нескольких месяцев молчания неожиданно признал связь со спецслужбами Норвегии. Как сообщила норвежская газета Dagbladet, он рассказал своим адвокатам, что находился в Москве по поручению разведки Норвегии.

В то же время свою вину он по-прежнему не признает. По словам адвоката Ильи Новикова, Берг плохо понимал, «во что его втянули». Он — «пожилой человек», у которого пятеро внуков — «никогда не совершил бы что-либо, что грозило бы ему 20-летним заключением», добавил юрист. Защита норвежца утверждает, что тот не работал в разведке, а лишь стал курьером, отправившись в качестве туриста на встречу с друзьями. Кроме того, она подчеркивает, что Берг никогда не владел секретной информацией.

62-летний норвежец Фруде Берг был арестован постановлением Лефортовского суда по подозрению в шпионаже и ему грозит до 20 лет заключения. Берг был задержан в ходе спецоперации ФСБ в Москве возле гостиницы «Метрополь» с поличным — при нем обнаружили конверты с деньгами (около 3 тыс. евро) и, как предполагается, с инструкциями для агентуры относительно сбора секретных сведений, касающихся ВМФ России. В частности, речь шла об атомных подводных лодках Северного флота.

Берг — бывший инспектор погранслужбы Норвегии, который уволился по достижении предельно возраста и продолжил работу в комиссии по обустройству норвежско-российской границы. Кроме того, еще будучи пограничником, он вступил в «Красный Крест» и занимался гуманитарной работой, благодаря чему много ездил в Армению. Часто посещал Берг и Россию, где у него были друзья.

Как сообщали его адвокаты, в Норвегии с ним встретились двое местных граждан, с одним из которых он был знаком. Они попросили Берга передать конверты, раз уж он все равно ездит в Россию, а также уговорили его отправиться в Москву 4-5 декабря 2017 года.

И вот теперь Берг признал, что эти люди были из военной разведки — Норвежской разведывательной службы (Е-служба, от норвежского Etterretningstjenesten, также принята англоязычная аббревиатура NIS — Norwegian Intelligence Service). Как рассказал адвокат Брюнюлф Ристенс, Берг так долго не решался говорить об этом, так как «испытывал лояльность к норвежским властям», рассчитывал на их поддержку, а потому «долго сомневался» как себя вести. Однако сейчас он «хочет, чтобы его версия была озвучена».