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Матвиенко считает, что вступление Черногории в НАТО ведет к дестабилизации в регионе
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Матвиенко считает, что вступление Черногории в НАТО ведет к дестабилизации в регионе 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Вступление Черногории в НАТО ведет к дестабилизации в регионе, подрывает систему европейской безопасности — Матвиенко.
ТАСС: последние новости
Источник: Венгрия заблокировала заседание Комиссии НАТО-Украина на уровне глав МИД СМИ: Брюссель отверг предложения Лондона по границе на острове Ирландия Захарова: МИД требует от Лондона доказательств обвинений в кибератаках со стороны РФ
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