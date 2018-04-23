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Матвиенко считает, что вступление Черногории в НАТО ведет к дестабилизации в регионе
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Матвиенко считает, что вступление Черногории в НАТО ведет к дестабилизации в регионе
ТАСС
1 час назад
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Фото:
Федеральное агентство политических новостей
Вступление
Черногории
в
НАТО
ведет к дестабилизации в регионе, подрывает систему европейской безопасности — Матвиенко.
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