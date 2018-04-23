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Венгрия заблокировала заседание Украина — НАТО
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СМИ: Венгрия заблокировала заседание Комиссии НАТО-Украина 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: AFP 2018 / Sergiy Gudak
Венгрия в третий раз заблокировала заседание Комиссии НАТО-Украина на уровне министров иностранных дел, сообщает "Укринформ".
Таким образом Будапешт выполняет обещание "давить" на Киев до тех пор, пока он не внесет изменения в принятый осенью закон об образовании, ограничивающий возможности для обучения на Украине на языках национальных меньшинств. В Венгрии считают, что этот закон нарушает конституцию и международные обязательства Киева.
В начале года глава МИД Венгрии Петр Сиярто заявил, что страна будет "отказывать Украине в поддержке ее стремления к интеграции, пока продолжается нарушение европейских и международных законов и стандартов".
В конце марта он сообщил, что Будапешт намерен заблокировать участие украинского лидера Петра Порошенко в июльском саммите НАТО.
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