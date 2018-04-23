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Евросоюз выступил за выполнение соглашения по Ирану
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У россиян снова попросят денег

Евросоюз выступил за выполнение соглашения по Ирану 

РИА Новости 50 минут назад
ЕС ПРИВЕРЖЕН ВЫПОЛНЕНИЮ СОГЛАШЕНИЯ ПО ИРАНУ, ЕГО СОХРАНЕНИЕ НАХОДИТСЯ В ИНТЕРЕСАХ ЕВРОСОЮЗА — ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
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