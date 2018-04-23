Нацсобрание Франции одобрило в первом чтении законопроект об иммиграции 

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Национальное собрание Франции одобрило в первом чтении законопроект о предоставлении политического убежища и миграционной политике, сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.
Всего «за» проголосовали 228 человек, «против» — 139, еще 24 воздержались.
Ранее в Национальной ассамблее (нижняя палата парламента) Франции обсуждался правительственный законопроект о предоставлении политического убежища и миграционной политике.
В ответ глава правой французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен представила альтернативный правительственному законопроект по миграционной политике, среди предлагаемых партией действий — выдворении всех лиц, нелегально въехавших на территорию Франции.