Нацсобрание Франции одобрило в первом чтении законопроект об иммиграции

МОСКВА , 23 апр — РИА Новости . Национальное собрание Франции одобрило в первом чтении законопроект о предоставлении политического убежища и миграционной политике, сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Всего «за» проголосовали 228 человек, «против» — 139, еще 24 воздержались.

Ранее в Национальной ассамблее (нижняя палата парламента) Франции обсуждался правительственный законопроект о предоставлении политического убежища и миграционной политике.