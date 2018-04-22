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Европейский суд признал незаконной вырубку Польшей части Беловежской пущи
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Европейский суд признал незаконной вырубку Польшей части Беловежской пущи 

Вести Калининград 6 минут назад
Фото: Вести Калининград
Европейский суд решил, что Польша не выполнила свои обязательства в рамках программы ЕС об охране биоразнообразия на территории стран сообщества.
Сообщается, что данное решение суда не подлежит обжалованию и завершает спор, который тянется между Польшей и Европейской комиссией с 2016 года. Решение не влечёт за собой каких-либо штрафов, поскольку Польша вывела тяжёлую технику из Беловежской пущи.
Напомним. что ранее комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО потребовал прекратить вырубку деревьев в Беловежской пуще и принять миссию экспертов.
Фото: rt.com
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