Европейский суд признал незаконной вырубку Польшей части Беловежской пущи 

Европейский суд решил, что Польша не выполнила свои обязательства в рамках программы ЕС об охране биоразнообразия на территории стран сообщества.
Сообщается, что данное решение суда не подлежит обжалованию и завершает спор, который тянется между Польшей и Европейской комиссией с 2016 года. Решение не влечёт за собой каких-либо штрафов, поскольку Польша вывела тяжёлую технику из Беловежской пущи.
Напомним. что ранее комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО потребовал прекратить вырубку деревьев в Беловежской пуще и принять миссию экспертов.
Фото: rt.com