Европа против санкций. Что дальше?

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Политики из ЕС начали дипломатическую кампанию, чтобы убедить президента США Дональда Трампа ослабить санкционный режим в отношении России . В Европе опасаются, что продолжающееся давление на российские компании негативным образом скажется на местных производителях Европейские политики считают необходимым убедить США смягчить санкционный режим в отношении России. Об этом сообщила газета Financial Times. По данным издания, ведущая роль в этих усилиях принадлежит Парижу, который пытается убедить политиков в Берлине, Лондоне и Риме сообща донести эту мысль до Трампа. При этом газета приводит слова неназванного французского чиновника, который сказал, что санкции, обрушившиеся на «Русал» , могут оказать «прямой и сильный удар по поставке ключевых продуктов», и большому количеству промышленных предприятий в Европе будет грозить риск закрытия. Financial Times отмечает, что пострадать могут предприятия самого широкого спектра — от автомобильных до авиационных. Среди них называются Airbus, BMW и Volkswagen. К чему приведут усилия европейских политиков? Говорит доцент Кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули: Александр Тэвдой-Бурмули доцент Кафедры европейской интеграции МГИМО «Начнем с того, что здесь нужно спросить у источников Financial Times, о каких политиках конкретно идет речь. Мы знаем, что об этом говорила Меркель, но из других стран, тем более из Франции, подобных сообщений пока не поступало. Макрон достаточно жестко настроен в отношении России и было бы странно ожидать, что он обратится к США с подобными воззваниями. Во-вторых, нужно иметь в виду, что, безусловно, санкции наносят некий ущерб европейским производителям и экспортерам в Россию, но в силу того, что у них крайне диверсифицированный рынок, о закрытии каких-либо предприятий из-за санкций против конкретных отраслей в России, говорить было бы несколько преждевременно и наивно. Третий момент: насколько, если подобные обращения, ну мы пока можем говорить только о Меркель, поступят действительно, будут услышаны Штатами, насколько это изменит политику Трампа? Это может укладываться в рамки временного моратория на усиление санкций. Если, с точки зрения американской администрации будет решено, что санкции должны быть усилены, что Россия не услышала ту миролюбивую паузу, которая с точки зрения американской администрации сейчас сделана, в этом случае, безусловно, санкции будут усилены и никакие европейские доводы в этом плане услышаны не будут». Владислав Белов: Даже если Трамп и услышит европейских политиков, он не сможет ослабить санкционный режим без поддержки конгресса. Вот что говортит заведующий отделом страновых исследований института Европы РАН Владислав Белов заведующий отделом страновых исследований института Европы РАН «Самое худшее в санкциях, принятых Конгрессом, что это уже законодательная сфера, в которую Трамп не вхож. Как и поправка Джексона-Вэника к соответствующему закону, так и последние, введенные в отношении российских компаний субъектов санкции в соответствии с законом от 2 августа — это надолго. Это очень печально. Да, надо ожидать сокращения присутствия крупных компаний в России, которые будут оглядываться на возможный санкционный каток Америки. Санкционный каток, возможно, может привести к миллиардным штрафам для европейских компаний, для которых в общем-то обороты в России будут несопоставимы с возможными убытками. Здесь вот пока я настроен пессимистически. Конечно, отрадно слышать готовность европейских политиков вести переговоры с американским президентом, но, к сожалению, надо понимать, что здесь возможности у Трампа и его окружения весьма и весьма ограничены». Ранее сообщалось, что Берлин попросит Трампа освободить немецкий бизнес от санкций в отношении России, принятых в начале апреля. По данным The Wall Street Journal, Ангела Меркель будет говорить об этом с Дональдом Трампом во время встречи, которая должна состояться в конце апреля.