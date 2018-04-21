Европа против санкций. Что дальше? 

Политики из ЕС начали дипломатическую кампанию, чтобы убедить президента США Дональда Трампа ослабить санкционный режим в отношении России. В Европе опасаются, что продолжающееся давление на российские компании негативным образом скажется на местных производителях
Европейские политики считают необходимым убедить США смягчить санкционный режим в отношении России. Об этом сообщила газета Financial Times.
По данным издания, ведущая роль в этих усилиях принадлежит Парижу, который пытается убедить политиков в Берлине, Лондоне и Риме сообща донести эту мысль до Трампа. При этом газета приводит слова неназванного французского чиновника, который сказал, что санкции, обрушившиеся на «Русал», могут оказать «прямой и сильный удар по поставке ключевых продуктов», и большому количеству промышленных предприятий в Европе будет грозить риск закрытия.
Financial Times отмечает, что пострадать могут предприятия самого широкого спектра — от автомобильных до авиационных. Среди них называются Airbus, BMW и Volkswagen. К чему приведут усилия европейских политиков? Говорит доцент Кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули:
Александр Тэвдой-Бурмули доцент Кафедры европейской интеграции МГИМО
«Начнем с того, что здесь нужно спросить у источников Financial Times, о каких политиках конкретно идет речь. Мы знаем, что об этом говорила Меркель, но из других стран, тем более из Франции, подобных сообщений пока не поступало. Макрон достаточно жестко настроен в отношении России и было бы странно ожидать, что он обратится к США с подобными воззваниями. Во-вторых, нужно иметь в виду, что, безусловно, санкции наносят некий ущерб европейским производителям и экспортерам в Россию, но в силу того, что у них крайне диверсифицированный рынок, о закрытии каких-либо предприятий из-за санкций против конкретных отраслей в России, говорить было бы несколько преждевременно и наивно. Третий момент: насколько, если подобные обращения, ну мы пока можем говорить только о Меркель, поступят действительно, будут услышаны Штатами, насколько это изменит политику Трампа? Это может укладываться в рамки временного моратория на усиление санкций. Если, с точки зрения американской администрации будет решено, что санкции должны быть усилены, что Россия не услышала ту миролюбивую паузу, которая с точки зрения американской администрации сейчас сделана, в этом случае, безусловно, санкции будут усилены и никакие европейские доводы в этом плане услышаны не будут».
Даже если Трамп и услышит европейских политиков, он не сможет ослабить санкционный режим без поддержки конгресса. Вот что говортит заведующий отделом страновых исследований института Европы РАН Владислав Белов:
Владислав Белов заведующий отделом страновых исследований института Европы РАН
«Самое худшее в санкциях, принятых Конгрессом, что это уже законодательная сфера, в которую Трамп не вхож. Как и поправка Джексона-Вэника к соответствующему закону, так и последние, введенные в отношении российских компаний субъектов санкции в соответствии с законом от 2 августа — это надолго. Это очень печально. Да, надо ожидать сокращения присутствия крупных компаний в России, которые будут оглядываться на возможный санкционный каток Америки. Санкционный каток, возможно, может привести к миллиардным штрафам для европейских компаний, для которых в общем-то обороты в России будут несопоставимы с возможными убытками. Здесь вот пока я настроен пессимистически. Конечно, отрадно слышать готовность европейских политиков вести переговоры с американским президентом, но, к сожалению, надо понимать, что здесь возможности у Трампа и его окружения весьма и весьма ограничены».
Ранее сообщалось, что Берлин попросит Трампа освободить немецкий бизнес от санкций в отношении России, принятых в начале апреля. По данным The Wall Street Journal, Ангела Меркель будет говорить об этом с Дональдом Трампом во время встречи, которая должна состояться в конце апреля.