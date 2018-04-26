В бундестаге представят резолюцию по отмене антироссийских санкций 

Партия «Альтернатива для Германии» в ближайшие два месяца представит резолюцию с требованием отмены антироссийских санкций и налаживания отношений с Москвой в парламенте страны. Об этом пишет газета «Известия».
По словам члена комитета бундестага по международным делам от правых Робби Шлунда, благодаря инициативе канцлер ФРГ Ангела Меркель поймет, что значительная часть населения не согласна с политикой Берлина.
Шлунд считает, что несмотря на политические разногласия Германия и Россия должны сотрудничать в экономической, культурной и социальной сферах.
Правых поддерживает левая партия Die Linke. Депутат бундестага от левых, председатель комитета по обороне Александр Ной сообщил, что его «партия всегда выступала против антироссийских мер, которые нанесли значительный ущерб немецкому бизнесу».